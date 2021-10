Le Molay-Littry. Tentative de suicide à La Poste [ACTUALISE]

Un agent de La Poste au Molay-Littry (Calvados), près de Bayeux a été "pris en charge par les sapeurs-pompiers, lundi 25 novembre 2019, après avoir absorbé des médicaments", sur son lieu de travail, indique la direction de l'entreprise. Il a tenté de mettre fin à ses jours dans la salle de pause de l'établissement, sur son temps de travail. L'homme d'une cinquantaine d'années a été secouru par ses collègues puis hospitalisé. Dans un communiqué, La Poste a indiqué que l'homme était sorti de l'hôpital.

Une lettre avant son geste

Quelques minutes avant son geste, l'homme avait envoyé un courrier au syndicat Sud-PTT pour en expliquer les raisons. Dans cette lettre de deux pages, dont Tendance Ouest a pris connaissance, il indique avoir reçu un courrier de la direction dans la matinée, l'informant d'une modification temporaire de son lieu de travail. A compter du 2 décembre 2019, il serait amené à travailler au bureau du Chemin-Vert à Caen, "soit à 120 km aller-retour de mon domicile", écrit-il. Il évoque ensuite ses conditions de travail qui se sont "dégradées", "de réorganisations en réorganisations", précisant qu'elles ont impacté sa santé. "Je n'ai aucun autre problème, de quelque ordre que ce soit (familial, financier ou autre)".

Des réorganisations

régulières

"On est dégoûtés et en colère", réagit Christophe Musslé, membre de la CGT-FAPT. Pour l'organisation, ce geste désespéré fait écho à la situation sociale au sein de La Poste, dans le Calvados et en France. "Des nouvelles comme celles-ci, il y en a régulièrement, poursuit-il, nous subissons des réorganisations tous les 18-24 mois, des suppressions d'emplois, une charge de travail qui augmente, une perte de repères dans nos métiers".

Un accompagnement pour ses collègues

"Un accompagnement a été mis en place pour les agents du bureau du Molay-Littry", indique la direction de La Poste. "Cela se résume à fournir le numéro de l'infirmière et de l'assistante sociale. Ce n'est pas de l'accompagnement, ce sont les Pages Jaunes !", affirme Christophe Musslé. La Poste précise qu'un Comité d'hygiène et de sécurité extraordinaire a été réuni le lendemain des faits, "pour partager la situation" et qu'en "concertation avec les différentes parties prenantes, La Poste va réétudier les possibilités pour trouver la solution la plus adaptée."