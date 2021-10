Mondeville. Le maire dit "non" à Amazon [ACTUALISE]

Amazon, géant américain du commerce en ligne, envisagerait d'implanter un entrepôt de 10 000 m2 à Mondeville, aux portes de Caen. L'information a été révélée mardi 26 novembre 2019 par le maire de la commune, Hélène Burgat, informée la semaine précédente.

150 emplois envisagés

"J'y suis farouchement opposée", annonce l'élue qui déplore "l'impact social, économique et environnemental" d'Amazon, mis en lumière dans plusieurs rapports. "Ils révèlent que pour un emploi créé par Amazon, plus de deux seraient détruits dans le commerce physique traditionnel". À Mondeville, l'entreprise envisagerait d'embaucher 150 salariés. Hélène Burgat déplore par ailleurs que le géant du numérique ne paie que très peu d'impôts en France.

Hélène Burgat, maire de Mondeville. - Léa Quinio

Elle pointe aussi "les conditions de travail et des techniques managériales imposées à une main-d'œuvre précaire peu qualifiée". Enfin, l'impact du commerce en ligne sur la planète est avancé. "Si juridiquement, nous n'avons que peu de marges de manœuvre, les collectivités locales doivent envoyer un signal fort à Amazon pour qu'il sache qu'ici à Mondeville, son modèle économique et, plus largement, son modèle de société, ne sont pas les bienvenus", conclut Hélène Burgat, qui indique avoir le soutien du président de Caen-la-Mer.

Sur un terrain privé

Un géant d'e-commerce pas non plus bienvenu pour les commerçants aux alentours. "Une plateforme logistique n'est pas considérée comme une surface commerciale. Le schéma de cohérence territoriale (SCoT) n'a prévu aucune mesure au niveau des plateformes logistiques qui arrivent en puissance, explique Sylvie Orcier, présidente de l'association des Vitrines de Caen. Ces gros mastodontes savent comment contourner la loi".

Sylvie Orcier se montre très défaitiste. Écoutez notre reportage :

Amazon à Mondeville : bonne ou mauvaise idée ? Impossible de lire le son.

Amazon pourrait s'implanter sur un terrain sur la ZAC proche de la route de Paris, où se trouvent des entreprises comme Bosch ou encore Logidis. La ville de Mondeville a peu de poids juridique et financier face à Amazon, entreprise privée. "Nos chances de ne pas les voir arriver sont très minces", regrette Hélène Burgat.

Interrogé par Tendance Ouest, le service de presse de l'entreprise indique mercredi 27 novembre que "Amazon n'a rien à annoncer sur une implantation sur ce secteur". Et d'ajouter : "mais nos ambitions sont de développer encore davantage en Europe nos réseaux de distribution, pour réduire les distances de livraison."