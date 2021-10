Rouen. Santé : une asso pour plus d'attractivité

De l'université au CHU, en passant par tous les autres acteurs qui gravitent autour du milieu de la santé, le constat est le même : Rouen manque cruellement d'attractivité dans ce domaine d'activité. Pourtant, la ville dispose d'outils performants et rassemblés les uns à côté des autres. Pour renforcer les collaborations et la visibilité de toute la branche, ses intervenants se sont réunis dans l'association Campus santé Rouen Normandie, dont la création a été officialisée le mardi 26 novembre 2019.

Mettre fin à la fuite

des talents

"Il y a un enjeu majeur d'attractivité et pour garder nos professionnels dans des secteurs en tension", justifie Véronique Desjardins, la directrice générale du CHU. Ce nouveau Campus santé aura donc pour mission d'améliorer le cadre de vie dans le quartier, "pour le sport en dehors du travail, pour la qualité des transports ou encore pour faire garder ses enfants", selon Pierre Vera, directeur du Centre Henri-Becquerel.

L'autre but de ce nouvel organisme est de renforcer des collaborations déjà bien présentes et de créer des passerelles entre chaque entité. Pour y parvenir, un projet de grande bibliothèque universitaire, spécialisée pour les étudiants et les professionnels de la santé est à l'étude.