Manche. Dans le désarroi les agriculteurs bloquent Socopa à Coutances

Une dizaine d'agriculteurs des syndicats FDSEA et des Jeunes agriculteurs de la Manche bloquent partiellement depuis lundi 25 novembre 2019 en soirée l'abattoir de la Socopa-Bigard à Coutances.

Les prix payés ne couvrent plus les prix à la production

Une action pour dénoncer les prix trop bas, appliqués par les industriels, qui ne couvrent même plus les coûts de production. Une rémunération loin des États généraux de l'alimentation qui devaient permettre de mieux rémunérer le travail des agriculteurs regrette Bernard Leseigneur, éleveur de race à viande à Picauville.

Bernard Leseigneur Impossible de lire le son.

Thomas Banse est jeune agriculteur âgé de 25 ans. Il est installé depuis juin 2019 sur l'exploitation familiale, près de Carentan, avec un cheptel de 60 vaches laitières.

Thomas Banse Impossible de lire le son.

Le blocage de l'abattoir entamé lundi 25 novembre 2019 soir va se renforcer ce mercredi 27 novembre 2019, dans le cadre d'un appel national à la mobilisation des syndicats agricoles. Des opérations sont prévues partout en France et plus d'un millier de tracteurs rejoignent Paris ce mercredi 27 novembre 2019. Une nouvelle mobilisation, après celles des 8 et 22 octobre 2019.