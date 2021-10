Alençon. Réorganisation de la cité administrative

L'État doit faire des économies. Pour tenter d'arriver à cet objectif, il a décidé de décloisonner certains de ses services, avec la mise en commun de moyens à partir de juin 2020. Pour parvenir à cet objectif, c'est aussi la réorganisation des services dans la cité administrative d'Alençon (Orne). L'immeuble de la place Bonnet va être entièrement rénové.

"On va arrêter de travailler en solo", explique Chantal Castelnot, la préfète de l'Orne, qui précise "par exemple, les services de la jeunesse et des sports passent sous la direction de la directrice académique". Mais avant tous ces changements, ce sera la rénovation des six bâtiments de la cité administrative, qui datent des années 60, pour 6 millions 400 000 euros.

Le commissariat de police va quitter son immeuble actuel. - Eric Mas

Les travaux concerneront l'isolation, la pose de panneaux photovoltaïques, le verdissement du site qui est très minéral… Ce chantier va durer trois ans. Les travaux doivent débuter en 2021, pour 18 mois à deux ans. Ce sera aussi la densification des agents, à raison de 12 m2 pour chacun, avec l'arrivée de nouveaux services dans les endroits vides des six bâtiments.

Le commissariat déménagera dans les immeubles le long de la Rue Demées. - Eric Mas

Le commissariat de police, qui est actuellement installé dans un immeuble à quelques dizaines de mètres de la cité administrative, va déménager dans le bâtiment E de la cité, qui devra pour cela être sécurisé. "On a déjà une touche avec un repreneur de l'actuel bâtiment du commissariat", précise la préfète, "c'est de l'argent qui va rentrer dans les caisses de l'État". Pour autant, malgré les espoirs formulés, aucun renfort d'effectifs n'est annoncé…

La Direccte, actuellement rue Cazault, va rejoindre la cité administrative. - Eric Mas

À terme, la cité administrative va aussi intégrer les services de la Direccte, qui sont actuellement installés dans un immeuble de la rue Cazault, qui lui aussi, serait ensuite vendu. L'Onac et le Cirfa pourraient aussi intégrer la place Bonnet. "On recentre tout au même endroit, mais tous les services qui sont actuellement implantés dans l'Orne y restent", précise la préfète.