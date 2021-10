Calvados. La distribution d'hiver des Restos du cœur est lancée

Des boîtes de conserve, du lait, des légumes, de la viande… la campagne hivernale des Restos du cœur est officiellement lancée depuis ce mardi 26 novembre 2019. Dans le Calvados, environ 1 200 repas devraient être servis à 9 000 bénéficiaires. À Hérouville-Saint-Clair, par exemple, 800 et 900 repas ont été distribués dans la matinée. "On a entre 10 et 15 % de personnes en plus que l'an dernier, et surtout beaucoup d'étudiants", explique Jean Foti, responsable du centre d'Hérouville-Saint-Clair. Chaque personne se présente à un bureau avec sa carte d'adhérent. Pour ceux n'étant pas encore inscrits, ils le font directement sur place. Puis, chacun file dans les rayons où ils sont accompagnés par un bénévole. Au centre de Ifs, ils sont environ cinquante à accueillir et à aider les plus démunis. "Une personne a le droit à neuf points par famille d'aliments. Par exemple, deux œufs équivalent à un point", explique Liliane Della Védova, responsable du centre de Ifs. Nomintsetseg, Mongole arrivée à Caen il y a deux ans, est en demande d'asile. "On a deux bébés, de 2 ans et 7 mois. Les Restos nous donnent des couches, du lait et des repas pour bébé. Les gens sont très agréables ici", reconnaît-elle.

"L'impression d'être comme tout le monde"

Certains se cachent dans les rayons par sentiment de honte. Marie (*prénom d'usage), elle, est habituée. Seule avec un enfant à charge, elle vit avec 500 € de chômage, 100 € de pension alimentaire et une aide de la CAF de 80 € par mois. Les Restos du cœur lui permettent de se nourrir, mais pas que. "J'ai aussi l'occasion de partir en vacances. Mes enfants ont l'impression d'être comme tout le monde".

À l'approche des fêtes de fin d'année, la gérante du centre de Ifs est inquiète : "Je suis à la recherche de jouets. J'ai du mal à gérer ça pour les enfants cette année, regrette-t-elle. Ça me fait mal au cœur."