Calvados. La banque alimentaire espère récolter 125 tonnes de denrées

Le vendredi 29 et le samedi 30 novembre, la banque alimentaire sera présente dans 110 supermarchés du Calvados pour recueillir des denrées auprès des clients. L'objectif de l'association est de récolter 125 tonnes de produits en deux jours, soit l'équivalent de 250 000 repas. Les denrées seront redistribuées à 27 000 personnes sous forme de colis, via les épiceries solidaires, dans les foyers, les maraudes. Dans le Calvados, 12,6 % des ménages vivent en dessous du seul de pauvreté (990 euros par mois).

Quels produits donner ?

Parmi les denrées que l'association souhaite récolter en priorité, il y a les plats cuisinés de longue conservation, les conserves de plats cuisinés, de fruits, de légumes ou de poisson ; les soupes ; les légumes secs, céréales, riz, semoule, et condiments (huile, sucre, farine, café, thé, chocolat) et enfin les produits d'hygiène et destinés aux jeunes enfants.

Dans certains magasins, la collecte se poursuivra aussi dimanche 1er décembre.