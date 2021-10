Le Havre. Un bébé, un livre

Pour la neuvième année consécutive, les Orthophonistes de la région du Havre (ORH) ont organisé l'opération nationale Un bébé, un livre. Ils se sont rendus dans les maternités de l'hôpital Monod, de l'Hôpital privé de l'Estuaire (jeudi 21 novembre 2019) et de Lillebonne (vendredi 22 novembre 2019).

Parler aux enfants

Il s'agit d'une journée de prévention pour le langage et contre l'illettrisme. Il est important de parler et de lire avec son bébé. L'opération Un bébé, un livre a pour but d'inciter les parents à parler avec leur enfant dès le plus jeune âge.

Éviter les écrans

Une façon également de les sensibiliser aux risques des écrans, qui sont un frein au développement de la communication. Il faut également faire attention aux tétines, qui, elles, peuvent souvent être un frein au développement du langage. Des conseils à retrouver sur www.allo-ortho.com.