Caen. Les Domaines qui montent,canette et beaujolais nouveau

Quel meilleur jour que celui du beaujolais nouveau pour découvrir Les domaines qui montent ? Au troisième jeudi de novembre, me voici donc attablée chez le caviste de la rue de Bras. Ici, pas de carte interminable. Le patron mijote un plat du jour et on se sert, comme à la maison.

Une polenta

onctueuse

Les gourmands se laisseront tenter par la copieuse terrine et ses cornichons, à piocher au gré de la faim, en entrée. Je choisis, pour ma part, d'entamer directement avec le plat principal, une canette accompagnée d'une onctueuse polenta. C'est un délice, et on prend le temps de déguster. D'autant que le cru 2019 du beaujolais choisi par le maître des lieux est fruité comme il faut. Bien sûr, vous pourrez aussi arroser le repas du "liquide incolore, inodore et sans saveur" que l'on tire au robinet, et personne ne vous le reprochera ! Pour la suite, j'ai le choix entre un gâteau croquant au chocolat, un café gourmand ou bien l'incontournable plateau de fromages, laissé au bon soin des convives au milieu de la table. Camembert, Saint-Nectaire, chèvres, livarot, fromage basket… N'oubliez pas de goûter la gelée de cidre et de gewurztraminer qui les accompagnent. Un petit plus, qui rappelle que la bonne table est aussi une épicerie fine.

40 rue de Bras, tél. 02 31 28 33 13