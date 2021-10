Alençon. Une marche contre les féminicides

Une loi a été écrite en 2003, adoptée en 2013. "Mais elle est insuffisante", juge le Collectif du droit des femmes à Alençon (Orne). À l'occasion de la Journée mondiale contre les violences faites aux femmes, qui aura lieu lundi 25 novembre 2019, il organise une marche dans les rues d'Alençon, dès vendredi soir 22 novembre, entre le Palais de justice et la préfecture.

137 femmes perdent la vie chaque jour

Selon les derniers chiffres publiés par l'ONU, 87 000 femmes ont été tuées dans le monde en 2017. 58 % l'ont été par leur entourage familial. 51 % ont été victimes de trafics humains. Ce sont 137 femmes qui ont perdu la vie chaque jour, et celles de moins de 18 ans ou de plus de 75 ans n'étant pas comptabilisées. Dans le monde chaque année, 200 millions de femmes subissent des mutilations génitales dans 30 pays, notamment des circoncisions avant leurs 5 ans. 560 millions de femmes sont mariées de force avant leurs 18 ans. Petite satisfaction, ce chiffre est en légère diminution… C'est aussi, en Europe, un dixième des femmes de plus de 15 ans qui ont déjà été victimes de cyberharcèlement.

9 femmes violées par heure

En France en 2019, une femme est violée toutes les 7 minutes. Une femme meurt tous les deux jours et demi sous les coups de son compagnon. On a déjà dénombré 136 décès, entre janvier et octobre de l'année 2019, dont 37 de femmes âgées de plus de 70 ans. En France, chaque heure, près de 9 femmes sont violées, soit 206 chaque jour, 75 000 par an.

Lundi 25 novembre 2019 sera la Journée internationale d'élimination des violences faites aux femmes, mais dès le vendredi 22, à 18 h, au départ du Palais de justice d'Alençon, le Collectif du droit des femmes organise une déambulation nocturne dans les rues, jusqu'à la préfecture. Agnès Montier est membre du Collectif du droit des femmes, à Alençon :