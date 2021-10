Le Havre. Football (Coupe de France) : le HAC humilié par Dunkerque

Le deuxième de National, Dunkerque, est venu donner la leçon au neuvième de L2, le HAC, vendredi 15 novembre 2019, pour le compte du 7e tour de la Coupe de France. Un camouflet auquel moins de 2 000 spectateurs, plus faible affluence jamais enregistrée au Stade Océane, ont assisté. Privés de dix joueurs, blessés ou partis en sélection, les Ciel et Marine n'ont fait illusion qu'en fin de première période, quand Basque a répondu à l'ouverture du score, superbe, de Goteni (1-1, 39e). En seconde période, les hommes de Paul Le Guen, dominés dans tous les domaines, ont logiquement cédé sur un doublé de Bayo (1-3).

"Je suis déçu, mais la meilleure équipe a gagné, reconnaît sans détour le coach havrais. Ce n'était pas nous aujourd'hui. J'attendais mieux de certains, mais je ne suis pas non plus complètement surpris. On avait une équipe largement remaniée. Il y avait des circonstances particulières. Je concède qu'il y avait un écart de niveau. Je le craignais un petit peu. Je me disais que les derniers matches avaient pu laisser quelques séquelles."

Gorgelin " assommé "

Déjà sevré de victoire en championnat depuis huit rencontres, le HAC s'enfonce encore un peu plus dans le doute, pour ne pas dire dans la crise. Le gardien Mathieu Gorgelin se sentait "assommé" à la sortie des vestiaires. "Malgré tous les absents, je pensais qu'on réussirait à faire un bon match. Ce n'est pas bon pour la confiance. On s'enlise dans une spirale plus que mauvaise. Dès le début du match, on a été mangé dans l'agressivité, dans les duels. Comment réussir à sortir de cette spirale ? Je vais sortir des phrases bateau : bosser, faire le dos rond et puis essayer de garder le peu de confiance qui peut nous rester."

La fiche

Arbitre : M. Petit. Spectateurs : 1 938

Buts HAC : Basque (39e) ; Dunkerque : Goteni (27e), Bayo (67e et 84e)

Avertissement HAC : M. Fofana (82e)

HAC : Gorgelin – D. Fofana (M. Fofana, 46e), Ersoy, Camara (cap), W. Coulibaly – Assifuah (Konaté, 46e) (Bentil, 83e), Fontaine, Gueye, Basque – Dzabana, Thiaré. Ent : Paul Le Guen

DUNKERQUE : Guillaume – Maçon, Thiam, Kabamba, Kouagba - Goteni, Boudaud (Vialla, 87e), Pierre, Gamboa (cap) (I. Gomis, 83e) – Bosca (Bayo, 55e), Bizet. Ent : Claude Robin

