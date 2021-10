Coutances. Réflexion sur territorialité et paroisses à l'assemblée de Lourdes

Mgr Le Boulc'h (piste 1) Impossible de lire le son.

C'est bien à un sujet majeur pour l'Église en France dans les dix ans à venir que s'est attelé le groupe de travail Territorialité et paroisses, dont le responsable, Monseigneur Laurent Le Boulc'h, évêque de Coutances (Manche), a présenté, mercredi 6 novembre 2019, les premières réflexions devant l'assemblée de Lourdes.

"Le concept d'accélération a longtemps été le moteur de la modernité"

Les évêques ne s'y sont d'ailleurs pas trompés, qui ont manifesté leur vif intérêt auprès de leur collègue. La question est à la fois simple et d'une redoutable complexité : où l'Église doit-elle être présente dans une société fracturée, territorialement et sociologiquement ? On notera que le lancement du groupe de travail, il y a tout juste un an, a coïncidé avec l'éclosion du mouvement des Gilets jaunes, lequel a révélé des aspirations jusque-là oubliées. "Le concept d'accélération a longtemps été le moteur de la modernité, relève Mgr Le Boulc'h. Réussir sa vie consistait à accroître le champ de ses ressources."

Des aspirations en consonance avec l'Évangile

Or, ces deux principes, qui ont notamment conduit à l'explosion des métropoles, tendent à être remis en cause par une double motivation : vivre dans des territoires moins urbanisés et entretenir des relations plus simples et fraternelles. "Ces désirs entrent en consonance, pour une bonne part, avec les valeurs de l'Évangile", indique encore l'évêque de Coutances, qui s'interroge déjà : "En quoi l'évolution des territoires peut-elle déterminer les choix missionnaires et l'organisation pastorale de l'Église ?" Un autre évêque résume le problème : "Dans la mesure où le modèle des métropoles déshumanisantes, dans lesquelles nous concentrions les efforts d'évangélisation, s'essouffle, il faudra bien se résoudre à envoyer des prêtres dans les territoires de périphérie, là où s'inventent de nouveaux styles de vie, y compris en monde rural".

