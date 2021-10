Caen. Bonne table : Direction l'Amérique Latine

De bonnes vibrations, il y en a dans le restaurant Buena onda social club, situé avenue du Six-juin, à Caen (Calvados). Avant même de franchir le seuil du restaurant, les couleurs nous transportent tout droit en Amérique Latine. Mais le voyage s'intensifie une fois à l'intérieur. Chaises, sets de tables, graffs au mur, tout est pensé aux couleurs de l'Amérique du Sud. L'accueil très chaleureux nous met à l'aise. Mon ami et moi décidons de manger à l'étage : les banquettes multicolores nous font de l'œil, mais nous décidons de nous installer à une table. Pour choisir notre plat, nous avons le droit à une explication détaillée, de la provenance des produits jusqu'à la réalisation des plats en cuisine. D'ailleurs, les produits viennent des commerces alentour, sauf quelques spécialités rapportées directement d'Amérique du Sud.

Ceviche et empanadas

Le choix n'est pas immense mais ça me plaît bien. Je décide de goûter les spécialités : le ceviche Peruano en format entrée, un poisson mariné et les empanadas, sortes de beignets à la viande, légumes et épices. Pour accompagner le tout, mon choix se porte sur un vin blanc moelleux pétillant. Petite note de douceur en finition : un fondant au dulce de leche, qui ravit mes papilles. Au total l'addition est un peu plus épicée que d'habitude, 21,50 euros, mais peu importe, ça reste dans le thème !

Pratique. Buena onda social club, 19 Avenue du Six-juin à Caen. Tél : 02 31 86 27 18.