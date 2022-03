Harfleur. Des problèmes de chauffage dans des logements sociaux

Émilie Gognet est une mère de famille de trois enfants, de 10 à 18 ans. Elle travaille dans une banque du Havre (Seine-Maritime). Jusqu'ici, rien de plus normal. Sauf que cette habitante d'Harfleur (rue du 8-mai-1945) n'a pu garder ses enfants chez elle pendant les vacances de la Toussaint car la température était trop basse dans son habitation, qu'elle occupe depuis 10 ans. "Il fait 10 à 12 degrés maximum depuis la mi-octobre 2019", affirme-t-elle.

L'humidité a causé quelques dégâts dans certains logements. - Joris Marin

Au départ, des travaux de réhabilitation

Une centaine de logements seraient concernés par ce problème d'après la mère de famille. "Tout a basculé quand le bailleur social, Immobilière Basse Seine, a entamé des travaux de réhabilitation, tout à fait nécessaires, dans nos logements. Il s'agissait de refaire l'isolation extérieure, de remettre aux normes l'électricité et de changer les volets et les fenêtres, et donc d'améliorer notre quotidien. Lors de ce chantier, une panne sur la chaudière principale collective aurait été constatée. Conséquence : pas de chauffage depuis l'automne 2019 et des dégâts causés par l'humidité".

"Mon fils avait les lèvres bleues"

D'habitude, dans ces appartements, les radiateurs reprennent du service entre le 10 et le 20 octobre. "Et là, rien. Et surtout, pas de réponse sur l'éventualité d'une reprise du chauffage. Il y a eu un manque de communication de la part de notre bailleur". Émilie Gognet a pourtant envoyé mails et courrier recommandé à Immobilière Basse Seine. Pour faire avancer les choses, la mère de famille a souhaité médiatiser l'affaire. L'élément déclencheur, ce qui l'a poussée à franchir le pas a été la nuit du jeudi 7 au vendredi 8 novembre 2019. "Mon fils avait les lèvres bleues au réveil à cause du froid".

Qu'en dit le bailleur ?

Joint au téléphone, le mercredi 13 novembre 2019, le directeur général d'Immobilière Basse Seine, Cédric Lefebvre assure que "le problème est désormais résolu". Il reconnaît qu'il y a eu "des dysfonctionnements au niveau du système de chauffage" dans la résidence en question, mais "pas d'absence de chauffage".

En cause, deux fuites successives lors de la phase de rénovation sur les réseaux enterrés. "La première au mois d'octobre, résolue le 29, la seconde le 8 novembre et qui a été réglée le même jour. Après, il a fallu passer bâtiment par bâtiment pour procéder aux divers réglages". Cédric Lefebvre parle d'une température de 17-18 degrés entre mi-octobre et début novembre 2019 et non de 12 degrés. Il ajoute qu'une nouvelle chaufferie collective au bois sera en service dès la fin novembre 2019.