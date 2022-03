Normandie. Des délais moins longs pour les cartes d'identité et les passeports

La numérisation et la centralisation patinent. À tel point que le député Les Républicains de l'Orne, Jérôme Nury a interpellé le secrétaire d'État à l'Intérieur, Laurent Nuñez, le 22 octobre 2019 à l'Assemblée Nationale. Le parlementaire a lui-même été interpellé par des habitants et par des élus sur les délais incompréhensiblement longs, pour obtenir un papier d'identité. La préfecture de l'Orne s'explique :

Beaucoup de cartes d'identité, dont la durée a été prorogée de 5 ans en 2004, arrivent à échéance en 2019. C'est peut-être une raison (non anticipée) de cet embouteillage monstre : 357.000 demandes de cartes d'identité ou de passeports ont été déposées en 2018 en Normandie… et déjà 342.000 sur les 10 premiers mois de 2019. " En raison d'une demande très importante, les délais de traitement des dossiers ont très sensiblement augmenté " peut-on lire sur le site Internet de la préfecture de l'Orne. Le CERT (Centre d'Expertise et de ressource des titres) qui gère toutes les demandes de la population qui habite l'un des 5 départements normands, est implanté dans la cité administrative d'Alençon.

De très longs délais...

Il faut d'abord compter en moyenne 22 jours (jusqu'à 41 jours avant les vacances d'été) avant d'obtenir un rendez-vous dans une mairie habilitée à recevoir les demandes de cartes d'identité ou de passeports. Elles ne sont que 13 dans l'Orne, 135 en Normandie. Puis s'ajoute en moyenne un délai de 47 jours pour l'instruction du dossier, traité à Alençon par 23 fonctionnaires, pour toute la Normandie. Puis il faut encore une dizaine de jours pour que l'Imprimerie Nationale réalise votre papier d'identité et l'envoie à votre mairie.

Réduire le stock...

Dans l'Orne, 5 vacataires ont été recrutés, les fonctionnaires font des heures supplémentaires… et "les délais commencent à raccourcir", promet la préfecture. Désormais 38 jours et demi pour l'instruction. Mais ces dossiers demandent beaucoup de vigilance, chacun fait l'objet de 35 points de contrôle lorsqu'il s'agit d'un adulte. 45 points pour un mineur, explique Charles Barbier, secrétaire général de la préfecture de l'Orne :

Chaque jour en Normandie sont déposées 1300 demandes de cartes d'identité ou de passeports. Elles sont traitées à Alençon dans leur ordre d'arrivée par informatique, depuis toutes les mairies. Chaque fonctionnaire examine quotidiennement en moyenne 98 demandes de création ou de renouvellement d'un papier d'identité. 15 % des dossiers sont incomplets et nécessitent un retour dans leurs mairies d'origine, d'où une perte de temps supplémentaire. 5 dossiers sur 1000 sont des demandes frauduleuses de papier d'identité.

