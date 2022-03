"Dance Central 3" avec Usher, Maroon 5, LMFAO

Après les quarante morceaux déjà annoncés, dont certains de Usher, 50 cent et Starship, onze ont été ajoutés, précise Microsoft.

Dance Central 3 se distingue notamment par son mode "Story", qui fait danser le joueur sur des rythmes allant des années 70 jours à nos jours.

Les onze titres ajoutés sont :



2NE1 - I Am The Best (Version Originale)

Alice Deejay - Better Off Alone

Backstreet Boys - Everybody (Backstreet's Back)

J.J. Fad - Supersonic

Lil Jon & The East Side Boyz ft. Ying Yang Twins - Get Low

LMFAO - Sexy And I Know It

Los Del Rio - Macarena (Bayside Boys Mix)

Maroon 5 ft. Christina Aguilera - Moves Like Jagger

Vanilla Ice - Ice Ice Baby

Vicki Sue Robinson - Turn The Beat Around

Village People - Y.M.C.A.