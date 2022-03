Moyon. Le cyclo-cross a lieu dimanche

Le cyclo-cross de Moyon (Manche) accueille licenciés et non-licenciés dans une course, dimanche 17 novembre 2019, pour de nombreuses catégories, des plus jeunes aux plus anciens.

Le parcours sera organisé dans et aux alentours de la ferme du Bourg-Groux, avec une originalité : un passage des cyclistes dans une grange transformée en discothèque !

Écoutez Pierrick Leclerc, vice-président de Moyon-Percy vélo club, nous présenter cette journée dédiée au vélo :

En plus des différentes courses, vous retrouverez sur place cette grange-discothèque avec DJ et restauration sur place. Il y aura aussi une vente de produits du terroir locaux, produits à la ferme, et une braderie cycliste. Vous pouvez vendre les objets que vous n'utilisez plus ou acheter en occasion. Voici les infos :

Pour la course, les inscriptions sont possibles en avance ou directement sur place le dimanche matin. Si vous êtes non-licencié(e), il faudra un certificat médical d'autorisation à la pratique de vélo en compétition. Voici les horaires des différents départs :

Rendez-vous dimanche 17 novembre 2019, à partir de 9 h 30 à la ferme du Bourg-Groux à Moyon-Villages. Entrée gratuite. Plus d'infos sur Facebook ou sur le site du club.