Rouen. Bonne table : une pause déjeuner chez les pirates

Pour beaucoup, l'adresse évoque plutôt les soirées étudiantes ou les verres entre collègues après le travail. Mais Le Comptoir des pirates, en bas du boulevard des Belges à Rouen (Seine-Maritime), est tout aussi accueillant pour une pause déjeuner qui décoiffe. À l'abordage !

Un assortiment pour ne pas avoir à choisir

À l'intérieur, la décoration et la musique nous mettent tout de suite dans l'ambiance. L'univers de la piraterie est présent ou suggéré partout, jusque dans la carafe d'eau, en forme de bouteille de rhum, qui est servie à table. Derrière son comptoir, le patron finit de dresser le tableau avec sa gouaille et son tutoiement naturels.

Sur la carte, placardée en grand au mur, le choix est simple. Ici, on sert des assiettes dont le nom traduit vite le contenu : terre, mer ou végétarien. Pour ne pas devoir choisir et goûter à tout, j'opte pour la dernière possibilité, une assiette qui mêle un peu de tout : beignets de crevette, tenders de poulet, acras de morue… Après une petite attente, c'est donc une quinzaine de pièces différentes qui arrivent devant moi. Le poulet est bien croustillant, les acras sont relevés juste comme il le faut, les beignets de calamars sont bien cuits. Avec une petite sauce au curry et une très généreuse portion de frites, je ne trouve rien à y redire.

Pire, je lutte même pour finir mon assiette. Rassasié, je rends les armes sans me laisser tenter par le baba au rhum qui me faisait de l'œil au début du repas. Pour 12,90 €, cette assiette satisfera l'appétit des forbans les plus gourmands.

