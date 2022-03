Port-Jérôme-sur-Seine. Gagnez vos places pour Léa Paci

Léa Paci sera le vendredi 15 novembre 2019 en concert à l'Arcade, à Port-Jérôme-sur-Seine (Seine-Maritime), à 21 h.

En 2017, Léa Paci faisait son entrée comme (brillante) débutante sur la scène pop française. Et c'est avec Chapitre 1, dédié à son premier grand chagrin d'amour, que les présentations avaient été faites. Depuis, elle n'a pas arrêté de tourner, de répondre à des interviews, de poser pour les photographes. Elle est même devenue l'une des égéries françaises des baskets Adidas, prouvant par là sa popularité grandissante.

Cet accueil enthousiaste lui a permis de sortir du chagrin d'amour qu'elle racontait si justement dans ses chansons. À 21 ans à peine, Léa a dû affronter l'inconnu. La solitude qu'implique une tournée, où l'on n'est pas chez soi et où les proches nous manquent : "je passais ma vie à cogiter, à me demander si mes choix étaient les bons". Mais aussi l'euphorie d'un tube estival partagé avec Diva Faune, Get up : "se mettre au service d'un titre qui n'est pas le sien, ça a été très riche humainement et musicalement". La voix de Léa s'étant imposée, elle n'avait plus qu'à trouver sa voie.

