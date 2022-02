Découvrez des musées amusants pour vos enfants

Sur la côte d’abord, rendez-vous à Luc-sur-mer, où la maison de la Baleine (tél. 02 31 97 55 93) raconte l’histoire fascinante de ce grand cétacé échoué en 1885 sur la plage de la commune, et qui a vécu depuis de drôles de péripéties.

Pour plonger dans un passé plus lointain, le Paléospace de Villers-sur-mer (tél. 02 31 81 77 60) se projette lui à l’époque des dinosaures. On peut y faire la connaissance des espèces qui peuplaient le monde au Crétacé, comme le Prosaurolophus de 10 mètres de long, ou l’énorme tête du plus connu Triceratops.

A Port-en-Bessin, le musée des épaves du Débarquement (tél. 02 31 21 17 06) vous entraîne sous l’eau à la découverte des vestiges du Débarquement.

La maison de la nature de Sallenelles (tél. 02 31 78 71 06) met cet été le peuple pollinisateur à l’honneur : de quoi mieux connaître le lien qui unit les fleurs et les insectes.

A Balleroy, près de Bayeux, le musée des Ballons (tél. 02 31 21 06 76) retrace l’histoire mouvementée des ancêtres de la montgolfière.

Non loin de là, à Nonant, la chocolaterie du Drakkar (tél. 02 31 10 00 05) attire les gourmands dans son musée incontournable : 350 m2 qui vous mettront l’eau à la bouche !

A Falaise, plus au sud, le musée des automates (tél. 02 31 90 02 43) revient sur cet art d’autrefois, qui fait toujours rêver les familles.

Tout comme l’univers mystérieux du souterroscope de Caumont L’Eventé (tél. 02 31 71 15 15), ou du planetarium de Beaumont-Hague (tél. 02 33 78 13 80). Il n’y a que l’embarras du choix !