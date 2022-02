Oissel. Disparition inquiétante d'un septuagénaire

Le mercredi 30 octobre 2019, la police nationale de Seine-Maritime lance un appel à témoins pour essayer de retrouver un homme porté disparu depuis quelques jours. Dans le secteur de Oissel, Gilbert Duflos a été vu pour la dernière fois le jeudi 24 octobre 2019, vers 22 h, après avoir quitté son domicile.

La police diffuse un signalement

Au moment de sa disparition, l'homme de 78 ans portait un jean clair et un sous-pull blanc, selon le signalement diffusé par la police. De corpulence fine, il mesure environ 1,80 m, a les yeux bleus, porte des lunettes et des cheveux blancs et courts.

Toute personne qui aurait des informations sur cet homme peut contacter la police au 02 35 66 50 66 en journée au 02 32 81 25 57 les soirs et week-ends.