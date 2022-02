Et de huit ! En huit matchs cette saison, toutes compétitions confondues, les Drakkars de Caen ont absolument tout gagné. Le samedi 26 octobre, ils ont une fois encore eu besoin de recourir à la séance de tirs au but pour s'en sortir à Marseille mais à l'arrivée, outre un joli succès acquis sur le score de 3 à 4, le constat est limpide : ces Drakkars ont ce petit quelque chose en plus qui promet une belle saison.

"Bien se remobiliser"

"On gagne même les matchs où nous ne sommes pas bons, ça reste positif, note l'entraîneur Luc Chauvel. C'est important de pouvoir garder cette série de victoires. On met des concurrents directs un peu plus loin au classement. Il faut bien se remobiliser car on ne repartira pas toujours avec la victoire dans les matchs comme celui de Marseille. Pour le prochain match, on va tâcher de ne pas laisser l'adversaire prendre confiance." La prochaine rencontre en question, la réception des Albatros de Brest la lanterne rouge de division 1, sera parfaite pour jauger de ces progrès dans l'abord et la gestion des matchs.

Caen-Brest. Jeudi 31 octobre à 20h à la patinoire de Caen-la-mer.

