A voir cette semaine au cinéma : Le Lorax

À Thneedville, l’air s’est raréfié et il est fourni de manière artificielle, tandis que les arbres et les fleurs ont disparu, avantageusement remplacés par une végétation en plastique, colorée et… gonflable.

Si les habitants ne semblent pas s’en plaindre, la jeune Audrey aimerait bien faire pousser un arbre dans son jardin. Pour lui plaire, Ted décide de quitter la ville, ce qui n’est pas une mince affaire, pour en trouver un. Il rencontre un vieil homme, le Gash-pilleur, qui lui raconte de quelle manière il a été la cause de la disparition de toute végétation dans la région. Il lui parle du mystérieux Lorax, gardien de la forêt.

Ce délicieux film d’animation aux couleurs chatoyantes - sorti du studio d’animation français Illumination Entertainment, déjà auteur de “Moi, moche et méchant” - est l’adaptation d’un célèbre livre pour enfants de Theodor Geisel, dit “Dr. Seuss”.

Cet ouvrage, publié en 1971, distillait une petite morale écologiste très novatrice pour l’époque. L’histoire, en effet, est un plaidoyer en faveur de la préservation de la nature, en même temps qu’une critique d’un capitalisme trop gourmand qui entraîne gaspillage et destruction des richesses naturelles. Le message, bien sûr, est adapté aux enfants et passe à travers un joli conte. On peut reprocher au film un manque de cohérence dans le choix de son héros (Ted, le Gash-pilleur, le Lorax?), mais l’ensemble est sympathique et charmant et ravira petits et grands.

Marie-Christine d’André

Film d’animation américain de Chris Renaud, d’après le livre de Dr. Seuss, avec les voix originales de Danny DeVito/François Berléand (le Lorax), Zac Efron/Kev Adams (Ted), Jenny Slate/Alexandre Lamy (la mère de Ted), Ed Helms (le Gash-pilleur), Taylor Swift