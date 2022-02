Rouen. Bonne table : le Tandem met les classiques en valeur

Ouverte depuis le début du mois dans le quartier des Antiquaires, à Rouen (Seine-Maritime), l'enseigne attire le regard. Grande baie vitrée, décoration sobre mais chic, lumière douce, cuisine ouverte sur la salle… Tout pousse à passer le pas de la porte du restaurant Tandem. Confortablement installé, on me présente une ardoise avec les deux entrées, plats et desserts du jour.

Des plats parfaitement maîtrisés

Météo hivernale oblige, j'opte pour un velouté de courgettes et de choux-fleurs en entrée. Il arrive bien chaud, dans une très belle assiette à bords large. Dès la première cuillerée, c'est un régal ! Le goût des légumes est bien présent, la texture est très onctueuse, et un petit goût de curry vient parfaitement relever le tout. Un sans-faute.

Pour le plat, je préfère le suprême de volaille au filet d'aiglefin. Deux morceaux de viande farcie avec des fruits secs se présentent alors devant moi, accompagnés d'une purée de carottes et de chanterelles sautées. Simple mais diablement efficace. La volaille est fondante, la purée est très bonne et les petits champignons finissent de me convaincre, s'il y en avait encore besoin.

Déjà rassasié, je décide de rendre les armes sur cette bonne note. Pour cette formule entrée et plat de haut niveau, je m'en tire pour une addition de 17,50€. Si je m'étais laissé tenter par un dessert, il aurait fallu compter 22,50€.

Pratique. Tandem, 11 rue Damiette à Rouen. Tél. 02 32 83 18 63

