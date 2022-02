Rouen. Après Lubrizol, un accueil et des conseils à la mairie Pasteur

Après le soutien psychologique ou l'accueil mis en place par des avocats, un nouvel accompagnement a été mis en place, lundi 21 octobre 2019, à Rouen (Seine-Maritime), après l'incendie de l'usine Lubrizol. Il est proposé dans les locaux de la mairie annexe Pasteur, du lundi au vendredi, de 9h à 12h et de 14h à 16h30.

Un point d'information unique

C'est l'AVIPP, l'Association d'aide aux victimes et d'information sur les problèmes pénaux, qui a été réquisitionnée par le procureur de la République de Rouen pour mettre en place ce dispositif. "L'idée de cet espace d'accueil est de trouver un point unique pour les personnes, qu'elles puissent obtenir en un endroit tous les renseignements dont elles pourraient avoir besoin", détaille David Delaunay, le directeur de l'AVIPP.

Ce sont, avant tout, les questions de droit qui sont abordées, grâce à la présence d'avocats du barreau de Rouen chaque matin, pour conseiller et répondre aux interrogations des Rouennais. "Il est évident que cette enquête va durer très longtemps, et je pense que notre présence va être assez importante et longue", poursuit-il.

Les locaux sont mis à disposition pour une durée de six mois à l'association qui verra, dans les prochaines semaines, la fréquentation de ce nouveau lieu d'écoute après Lubrizol.

L'AVIPP peut être contactée au 116 006

