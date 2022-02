Hockey sur glace. Division 1 : bousculés, les Drakkars restent au sommet

Premier choc de la saison pour le Hockey Club de Caen (Calvados) ce samedi 19 octobre 2019 face au club de Mont-Blanc. Les Drakkars avaient à cœur de poursuivre leur belle série en championnat face aux Yétis.

Le match

Les festivités commencent tôt pour ce match de haut de tableau. Les Caennais ouvrent le score par André Ménard qui profite d'une offrande de Joni Lavonen pour marquer le premier but de la partie (1-0, 11'). L'affaire commence bien, les Drakkars dominent leur sujet. À la fin du premier tiers-temps, tout s'enchaîne. Suite à une erreur défensive des Normands, le numéro 94 adverse, Alex Roberts, vient égaliser (1-1, 15'). Joie de courte durée pour les visiteurs qui voient les Drakkars venir ensuite crucifier par deux fois leur portier, André Ménard tout d'abord (2-1, 19') puis Yoann Robert (3-1, 20').

Un milieu de match compliqué mais une fin heureuse

Le deuxième acte est nettement plus difficile pour les Drakkars. En l'espace de trois minutes, les visiteurs reviennent dans la partie, Yoann Chauvière réduit le score (3-2, 27') avant qu'Alex Roberts, encore lui, n'égalise (3-3, 29'). Les Caennais peinent à reprendre l'ascendant sur la rencontre et commettent de nombreuses erreurs défensives. Les Yétis en profitent et prennent l'avantage grâce à Mikulas Bicha, peu de temps avant la fin du second tiers-temps (3-4, 35'). Le troisième acte est compliqué, les occasions sont des deux côtés. Au final, les Drakkars évitent le pire et parviennent à égaliser grâce à Eric Aurard (4-4, 56'). Les prolongations ne donnent rien et c'est la loi des tirs au but qui donne la victoire aux locaux grâce aux arrêts de Ronan Quemener et aux réalisations d'Halas et Lavonen.

Les buteurs

Caen : Ménard (11' et 19'), Robert (20'), Aurard (56')

Mont-Blanc : Roberts (15' et 29'), Chauvière (27'), Bicha (35')

Les tirs au but

Caen : Halas (réussi), Lavonen (réussi), Prosvic (manqué)

Mont-Blanc : Roberts (manqué), Joly (manqué), Bicha (manqué), Vepsäläinen (manqué)

La réaction

Luc Chauvel (entraîneur des Drakkars) : "Je suis un peu déçu de la manière, quand on mène 3-1 à la fin du premier, on ne peut pas se permettre de jouer comme ça au deuxième tiers. C'est une très bonne leçon aussi pour le groupe. On ne peut pas se permettre de jouer autre chose que notre jeu, surtout quand ça paie dès le départ. On ne s'en sort pas trop mal, on prend deux points, on garde cette dynamique de victoire, il y a eu une réaction".

Le prochain rendez-vous

Pour la prochaine journée, les joueurs de Luc Chauvel se déplaceront sur la patinoire de Marseille, qui s'est imposé 4-3 face à Cholet. Ce match se jouera le samedi 26 octobre 2019 (19h) et sera l'occasion pour les Drakkars de confirmer leur belle série de cinq victoires en cinq sorties.

Charles Mesnildrey

