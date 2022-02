Caen. Des collégiens s'initient au codage informatique

Le jeudi 17 octobre 2019, trois classes de cinquièmes et une classe de quatrièmes du collège Pasteur de Caen (Calvados) ont assisté à un cours d'initiation au codage informatique proposé par Orange. Cette opération Supercodeurs fait partie intégrante du programme complémentaire du plan numérique de l'Éducation nationale. Le but est de faire comprendre aux élèves les fonctionnalités d'un robot.

Dans le programme de techno

Cinq coachs d'Orange et un professeur de technologie, Jean-Pierre Moufle, ont participé à cette initiation. Le temps d'une journée, les 90 élèves ont expérimenté le petit robot Thymio. "Cela permet de leur faire découvrir un autre programme numérique et de leur montrer ce qu'est un robot et automate", indique le professeur.

Depuis 2016, le codage informatique est intégré dans le programme de technologie. Ce projet Supercodeurs a pour ambition d'expliquer aux élèves le fonctionnement et l'utilité de la technologie, de quoi peut-être faire naître de futures vocations… C'est aussi l'occasion de sensibiliser les jeunes sur la responsabilité des données.