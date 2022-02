Rouen. Hockey : les Dragons surpris par Amiens en fin de match

Le match.

C'était une soirée qui s'annonçait plutôt bien, dans une patinoire pleine à craquer puisque après seulement trois minutes de jeu, Mathieu Roy trouvait une passe lumineuse pour Juka Koivisto qui déviait le palet au fond des filets amiénois (1-0).

Ce n'est qu'après cinq minutes dans le deuxième tiers que les Jaunes et Noirs voyaient les visiteurs revenir sur un but lointain signé Romain Bault, qui trompait la vigilance de Matija Pintaric (1-1). Mais il ne fallait que six minutes aux Jaunes et Noirs pour reprendre l'avantage sur un tir également lointain de Pierre Crinon (2-1).

Les joueurs de Fabrice Lhenry semblaient mener les débats et se dirigeaient vers la victoire et les trois points lorsque les pénalités s'enchainaient en toute fin de rencontre et permettaient aux Gothiques d'égaliser à la 18e minute de jeu par Rudy Matima et, pire, de prendre l'avantage en supériorité numérique par Tommy Giroux qui offrait la victoire aux siens.

Les réactions.

Fabrice Lhenry: "Je suis très déçu parce qu'on avait le match en mains et on a eu des occasions mais on a pas réussi a prendre plus l'avantage et on prend cette pénalité qui coute cher, ça fait vraiment mal ce soir. Il nous manque un bon powerplay. Amiens n'a fait que défendre et n'a pas été très dangereux mais on leur a fait des beaux cadeaux. Il faut se remobiliser pour dimanche contre Angers."

Marc-André Thinel: "C'est la même histoire depuis le début de saison, on ne fait pas des matches complets même si ce n'était pas un mauvais match. Tout le monde a la confiance à zéro, il faut se retrousser les manches, on peut battre n'importe qui mais il faut mieux jouer, on travaille mal et on le paye cash."

Place maintenant à un déplacement chez les Ducs d'Angers, dimanche 20 octobre 2019, qui restent sur une grosse victoire à Anglet (5-0) et qui pointent à la troisième place, six points devant les Rouennais.