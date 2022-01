Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen lavent l'affront face à Angers

Battus par ces mêmes Angevins lors d'un match avancé quelques jours plus tôt (3-0), les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont réussi à prendre leur revanche sur les Ducs le vendredi 20 septembre 2019, lors de la 3e journée de Synerglace Ligue Magnus. Score final 6-2.

Les Dragons n'ont pas fait les choses qu'à moitié

Le premier tiers était très bon coté Jaunes et Noirs, qui marquaient deux buts par l'intermédiaire de Marc-André Thinel et de Julien Msumbu (2-0).

Au retour de la première pause, le jeu était un peu moins propre mais les Rouennais prenaient trois buts d'avance grâce à Matthieu Roy, en double supériorité numérique (3-0). C'était ensuite au tour de l'ancien capitaine des Dragons, Patrick Coulombe, de réduire la marque pour les Ducs, aussi en supériorité numérique (3-1). Nicolas Ritz et Matthieu Roy permettaient aux Normands de sortir du deuxième tiers avec un avantage de 5-2 alors que Maxime Lacroix inscrivait également un but pour les Angevins.

Invaincus cette saison, les Ducs abordaient le dernier tiers avec beaucoup de retard et se faisaient chiper le palet en supériorité numérique par Bastien Maia, qui filait tout seul au but et battait Florian Hardy pour le 6-2.

Les Dragons de Rouen remontent donc à la deuxième place du classement avant un déplacement à Chamonix ledimanche 22 septembre 2019.