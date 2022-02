Des créations de Christian Dior mises en vente aux enchères

Des créations de haute couture signées Christian Dior aux enchères !

c'est une vente exceptionnelle qui se tiendra ce samedi à l'hôtel des ventes de St-Pair-Sur-Mer. Des créations de haute-couture seront mise aux enchères. Des pièces exceptionnelles et uniques ! Des robes des tailleurs, des manteaux, créés par l'enfant du pays, entre 1950 et 1957. Les mises à prix atteignent jusqu'à 3 000 euros pour certaines pièces remarquables, entre 800 et 1 200 euros pour des tailleurs, plus abordables, des pièces appartenant au couturier pour quelques dizaines d'euros, mètres, set de couture, jumelles de théâtre.

La vente organisée par Florence Rois, commissaire-priseur se déroulera à partir de 14h, hôtel des ventes de St-Pair-Sur-Mer.

Ecoutez Romain Leray expert de cette vente.