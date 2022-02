Rouen. Bonne table : les hamburgers hauts en couleur du French burger

Certains se souviennent peut-être du restaurant quand il était installé dans le bas de la rue Beauvoisine. Aujourd'hui, le French burger est toujours à Rouen (Seine-Maritime), mais il a déménagé dans la rue Cauchoise, juste au-dessus de la place du Vieux marché. Avec ses grandes baies vitrées donnant sur la rue piétonne, l'adresse est beaucoup plus visible. À l'intérieur, la décoration est simple, mais les petites tables sont très confortables. Dans le fond, on peut remarquer les cuisiniers s'affairer.

Des burgers haut de gamme

Leur spécialité, comme le nom l'indique, c'est le hamburger. Mais pas n'importe lequel. Un burger gourmet, revisité avec des saveurs originales et des produits de qualité. Après avoir jeté un œil sur la carte, je me laisse plutôt tenter par le burger du mois indiqué sur une ardoise.

Je vois donc arriver devant moi un généreux pain fait maison, qui renferme un beau steak haché bien épais, de la viande des grisons, de l'Abondance (un fromage de montagne au lait cru), des tomates séchées, des oignons et une bonne sauce légèrement relevée à la moutarde. Un vrai régal ! À côté, les frites et la mayonnaise faites maison restent dans le thème. Avec une boisson, j'en ressors avec une addition de 19,40€ pour un burger qui se suffit à lui-même et une boisson. Une adresse à recommander aux amoureux de burgers.

Pratique. Le French burger, 42 rue Cauchoise à Rouen. Tél. 09 82 29 32 93