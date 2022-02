Hong Kong: Carrie Lam, interrompue par l'opposition, renonce à un discours au parlement

Le discours de politique générale de Carrie Lam était présenté comme une tentative pour reconquérir la confiance de la population après plus de quatre mois d'une crise politique sans précédent.

Des parlementaires pro-démocratie l'ont huée, l'obligeant à quitter le Conseil législatif ("LegCo"), le Parlement local.

Cette allocution était très attendue, après un été de manifestations et d'actions quasi-quotidiennes pour demander notamment des réformes démocratiques, sur fond de dénonciation de l'ingérence grandissante des autorités centrales chinoises.

Elle a au contraire souligné une nouvelle fois la profonde division de la société hongkongaise.

Mme Lam a tenté à deux reprises de prononcer son discours annuel devant une assemblée qui s'était ouverte pour une nouvelle session d'environ trois mois.

Des parlementaires pro-démocrates l'ont huée alors que l'un d'eux projetait des slogans du mouvement de protestation avec un projecteur de poche sur le mur situé derrière Mme Lam, qui se tenait debout sur un podium.

Après avoir échoué une seconde fois à prononcer son allocution, la dirigeante a quitté le bâtiment en compagnie de sa garde rapprochée.

Ses services ont indiqué que le discours de la cheffe de l'exécutif serait diffusé ultérieurement dans une vidéo pré-enregistrée.

La pression était immense mercredi matin pour Carrie Lam dont le niveau de popularité est historiquement bas.

L'annonce d'une batterie de mesures économiques et sociales était notamment attendue afin d'apaiser une partie de la colère de la population, dont le niveau de vie est de plus en plus bas.

Il apparaissait cependant peu probable qu'elle fasse d'importantes concessions politiques aux manifestants.

Carrie Lam et Pékin ont à plusieurs reprises rejeté ces revendications et peinent à trouver une issue à la crise.

La mobilisation est née du rejet d'un projet de loi qui visait à autoriser les extraditions vers la Chine. Ce texte a depuis été retiré, mais trop tardivement selon les manifestants qui ont depuis considérablement élargi le champ de leurs revendications.

A LIRE AUSSI.

"Nous sommes encore là": des milliers de militants pro-démocratie toujours mobilisés à Hong Kong

Hong Kong : les manifestants maintiennent la pression, la mobilisation se poursuit

Hong Kong panse ses plaies après un nouveau dimanche de violences

Hong Kong: les manifestants défient la police qui réplique avec des gaz lacrymogènes

Hong Kong: l'exécutif annonce la "mort" du texte sur les extraditions, sans convaincre