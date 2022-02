Rouen. Lubrizol : 4 252 tonnes de produits ont brûlé chez Normandie Logistique

Ce chiffre était encore un mystère. Normandie logistique, également concernée par l'incendie qui a touché Lubrizol, le 26 septembre 2019, n'avait toujours pas révélé le tonnage et la liste exacte des produits qui ont brûlé dans ses entrepôts.

C'est désormais chose faite, lundi 14 octobre 2019, sur le site de la préfecture de Seine-Maritime. En tout, 4 252 tonnes de produit ont brûlé chez Normandie logistique, ce qui porte le total à plus de 9 500 tonnes.

Une majorité de produit Lubrizol

Parmi ces 4 252 tonnes, 1 691 sont des produits Lubrizol et plus de 2 266 tonnes sont différentes sortes de gomme arabique. Normandie logistique stockait aussi plus de 65 tonnes de produits Total.

