Rouen. Lubrizol : les représentants des policiers reçus par le préfet

Le rendez-vous était attendu par les policiers. Un Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) extraordinaire s'est tenu, mercredi 9 octobre 2019, autour du préfet de la Seine-Maritime et des représentants syndicaux. Il s'agissait de donner suite à l'intervention des policiers lors de l'incendie de l'usine Lubrizol.

Des policiers incommodés

Ils demandent qu'un suivi sanitaire soit instauré : "On attend de la médecine de prévention un engagement total avec un suivi individualisé des fonctionnaires de police", explique Karim Bennacer, le représentant du syndicat Alliance police nationale pour la Seine-Maritime.

"Les fonctionnaires de police qui sont intervenus sur la circonscription doivent être reconnus, s'ils ont été incommodés, en blessure en service et ça, je crois que ce n'est pas négociable pour nous", poursuit-il. Parmi les autres demandes transmises à l'occasion de ce CHSCT, l'inspection et le nettoyage des grilles de ventilation dans les commissariats et des filtres dans les voitures qui se sont rendues sur place.

Une délégation d'enquête nationale

Le syndicat Unité SGP Police déplore, lui, l'absence "de tenue adaptée" ou encore le manque "de dotation individuelle ou collective de masques de protection pour protéger les collègues de risques potentiels". Karim Bennacer a demandé également que "les fonctionnaires de police soient habitués et soient formés pour intervenir en cas de sinistre" dans des usines Seveso.

Une délégation d'enquête au niveau du CHSCT police nationale, qui concerne l'ensemble des policiers français, se rendra également prochainement à Rouen "pour investiguer et auditer".

