Brionne. Eure : 1 200 foyers privés de gaz jusqu'à lundi

Mercredi 9 octobre 2019, 1 200 foyers ont été privés de gaz dans l'Eure, à Brionne et Pont-Authou (Eure). En cause, une canalisation arrachée par un engin de chantier, rue Lemarrois vers 9h30. Un périmètre de sécurité a été déployé et 16 personnes, dont trois enfants, ont été évacuées. Six magasins ont dû fermer le temps de l'intervention qui s'est achevée dans l'après-midi. Les travaux de réparation doivent se poursuivre jusqu'à lundi, date à laquelle l'alimentation des 1 200 foyers sera rétablie.