Des pièces du musée d'Alençon, exposées au musée du Louvre

Le musée des Beaux-arts et de la dentelle d'Alençon (Orne) prête une douzaine de dessins de la collection Horace His (grand collectionneur du XIXe siècle) au musée du Louvre (Paris). Un partenariat existe entre les deux musées depuis 2015.

Ce partenariat a débuté par des travaux de recherche autour des œuvres acquises par ce fervent collectionneur du XIXe siècle. Le musée ornais possède en effet un excellent cabinet d'arts graphiques, de près de 1 200 pages, et détient plus d'une quarantaine de dessins provenant de l'ancienne collection His de la Salle.

Le prêt d'œuvres, et le fait que celles-ci figurent au catalogue d'expositions temporaires, va, en outre, permettre de faire connaître le musée des Beaux-arts et de la dentelle au public.

Horace His de la Salle (1795-1878) fut un collectionneur chevronné. Sa passion, notamment du dessin, le poussa à rechercher et à acquérir toute sa vie les plus belles feuilles des plus grands artistes : Poussin, Géricault ou encore Prud'hon. Il posséda une des collections d'art graphique les plus reconnues de son époque, collection qui fit l'objet de nombreux dons et des legs.

A LIRE AUSSI.

Le collectionneur Thomas Kaplan expose ses Rembrandt au Louvre

"Etude pour les femmes d'Alger": un Delacroix retrouvé à Paris

Devenez mécène du musée des beaux-arts et de la dentelle d'Alençon !