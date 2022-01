Humour. Seine-Maritime : C'est génial j'adore au festival Rire en Seine

Déjà venu en 2013 au festival Rire en Seine pour son spectacle Folles noces, l'auteur et interprète est de retour avec un seul en scène créé en 2015 : C'est génial j'adore ! Il y interprète un metteur en scène et de nombreux candidats venus participer à un casting. Il se confie à Tendance Ouest :

Comment est né ce spectacle ?

"J'avais depuis longtemps le désir d'écrire un seul en scène. L'humour est mon domaine de prédilection. J'ai eu une formation théâtrale classique, mais j'ai eu la chance de participer à de nombreuses comédies musicales, à des opérettes et à des comédies. J'adore faire rire et divertir le public, et c'est pourquoi c'est dans un registre humoristique que j'ai composé ce seul en scène."

Qui est ce metteur en scène que vous jouez sur scène ?

"Dans 'C'est génial j'adore', j'incarne José Rouley. Ce personnage du metteur en scène, m'a été inspiré par Roger Louret, auprès de qui je me suis formé. C'était le directeur de la compagnie Les Baladins en Agenais dans le Lot-et-Garonne. Beaucoup d'artistes sont passés par cette compagnie, comme Élie Semoun, Muriel Robin ou Christelle Cholet. À ma façon, je lui rends hommage. C'est un personnage hors du commun, mégalo et capricieux, qui s'exprime avec une grande autorité, mais qui recèle en lui un fort potentiel comique. Je caricature avec tendresse mon maître ! José Rouley, en recherche d'un comédien, va faire passer une audition. C'est le prétexte pour faire défiler une galerie de personnages."

Qu'a pensé Roger de José ?

"J'avais demandé son autorisation à Roger avant tout, et comme il est capable de beaucoup d'autodérision il a accepté ! J'ai, bien sûr, attendu que le spectacle soit totalement rodé pour inviter Roger à le découvrir et il a été très bon public. C'est un personnage à la fois très autoritaire et très charismatique. On retrouve ses expressions imagées, ses colères terribles et son franc-parler qui peuvent laisser les gens dans un état de stupeur momentanée, mais il est aussi capable de beaucoup d'enthousiasme ; d'où le gimmick 'C'est génial j'adore !' qui est devenu aussi le titre de la pièce."

Qui sont les candidats à cette audition ?

"C'est censé être une audition libre, ce qui me permet de faire des performances très différentes. Il y a par exemple un personnage bègue bourré de tics qui vient interpréter la fable Le Corbeau et le renard, ou encore un marionnettiste qui fait une performance chantée. Ces personnages, qui sont pour certains des amateurs complets, viennent montrer ce qu'ils savent faire de mieux, mais il y a un bon paquet de ringards et d'incompétents. J'incarne une dizaine de personnages, hommes ou femmes, qui s'expriment dans des registres très différents : parmi eux un chanteur asthmatique, une serveuse qui s'improvise comédienne, ou encore un candidat qui ose une version très physique de la fameuse tirade du Cid !"

