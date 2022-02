Verglas : 8 accidents dans le Calvados

Les pompiers du Calvados sont intervenus huit fois entre 7h15 et 9h15 cematin. Au total, 10 personnes ont été légèrement blessés et deux plus sérieusement.



L'accident le plus spectaculaire a eu lieu entre un poids lourd et une voiture, vers 8h30. A bord de la voiture, un homme de 70 ans et une adolescente de 15 ans.



Ils ont tout deux été conduits à l'hôpital de Lisieux.



