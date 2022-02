A Caen, l’ostéopathie devient aquatique

En maillot de bain dans une eau chauffée à plus de 30 degrés, et porté par des flotteurs au niveau de la nuque et des chevilles, le patient "peut laisser exprimer son corps".

Née au Canada

Morgane Pignet, diplômée de l’Ecole supérieure d’ostéopathie de Paris et installée depuis janvier sur le quai de Juillet, propose cette technique. Ses manipulations, plus douces que sur une table d’ostéopathie, permettent de "localiser l’origine des traumatismes ou des chocs", et de mieux les traiter. "Le corps est libre dans l’eau, et on voit bien lorsque tel membre réagit à tel mouvement. Ce n’est pas le cas sur une table".

L’efficacité de la technique aurait fait ses preuves au Canada, où elle a été créée. "Une seule séance dans l’eau équivaut à deux séances sur table. Un patient n’a plus à revenir tous les mois", affirme la soigante. En attendant l’installation prévue de son cabinet équipé en septembre 2013 au sein du complexe des Rives de l’Orne, c’est au Spa "Le Dauphin" que la praticienne reçoit ses patients, curieux ou déjà convaincus.