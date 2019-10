Agglo de Rouen : quatre blessés légers dans un choc métro contre voiture

Heureusement, l'accident s'est produit à faible vitesse et le conducteur de la rame a eu le temps de freiner autant que possible. Le vendredi 4 octobre 2019, vers 17h, une voiture et un métro se sont percutés au niveau de l'arrêt Jean-Jaurès, à Petit-Quevilly (Seine-Maritime). Selon les pompiers, le bilan de l'incident fait état de quatre blessés légers.

Un enfant et une femme enceinte parmi les blessés

Dans la voiture, la conductrice et un enfant de neuf ans ont été très légèrement touchés et pris en charge sur place, sans nécessiter de transport vers l'hôpital. La femme était surtout choquée par l'accident. Dans le métro, un homme qui se plaignait de douleurs aux cervicales et une femme enceinte de deux mois ont été pris en charge et conduits vers l'hôpital Saint-Julien pour passer des examens de contrôle.

Vu le peu de dégâts matériel causés par l'incident, le métro a pu reprendre rapidement son fonctionnement normal, juste après l'intervention des secours.