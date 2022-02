Les accouchements suspendus à la maternité de Vire

Dans un communiqué publié ce jour, l'Agence régionale de sante a officialisé la fermeture de la maternité de l'hôpital de Vire, tout du moins en ce qui concerne "l’activité d’accouchement" qui est "suspendue". L'ARS explique cette décision après "un événement grave survenu récemment au cours d’un accouchement au sein de l’établissement".

"Le rapport d’inspection a mis en évidence les risques liés à l’organisation et au fonctionnement actuels de la maternité. Il convient de savoir qu’en 2011 un accident tragique s’était déjà produit. Deux praticiens de garde avaient été renvoyés et de nouveaux recrutements avaient eu lieu. Le Centre hospitalier de Vire ne dispose plus aujourd’hui de la possibilité de se conformer à ses obligations de sécurité. Afin d’éviter tout nouveau risque pouvant aboutir à un accident, il est décidé de suspendre l’activité d’accouchement à compter de ce jour et jusqu’au 1er novembre 2012".

L'hôpital de Vire dispose donc de quatre mois pour recruter de nouveaux personnels. Dès cet après-midi, les femmes enceintes suivies à la maternité du centre hospitalier de Vire vont

être contactées personnellement par les équipes de l’hôpital.

Ecoutez le directeur de l'Agence régionale de Basse-Normandie, Pierre-Jean Lancry :