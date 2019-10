Coquilles Saint-Jacques : une saison riche

Une nouvelle saison a débuté. Depuis le mardi 1er octobre 2019, la pêche à la coquille Saint-Jacques a commencé. "Elles sont belles et de bonne taille", constate Julien Labbé, gérant de la poissonnerie Julien Marée à Caen (Calvados).

Pour l'heure, et jusqu'au 31 octobre, la pêche n'est autorisée que dans le secteur Manche-Est, hors baie de Seine, le secteur le plus éloigné des côtes. Ce qui explique le prix plus élevé en ce début de saison, tout comme le fait que "beaucoup de bateaux pêchent encore le poisson".

Selon Dimitri Rogoff, président du Comité régional des pêches : "elles sont vendues aux alentours de 6-7 euros le kilo au détail, ce qui reste un prix tout à fait correct. L'année dernière elles étaient vendues moins cher que les bulots, mais ce n'est pas un produit qui doit être bradé, au contraire elles doivent être valorisées".

Des tonnes de coquilles

Sur les étals, les coquilles sont bien présentes. En effet, dès le premier jour, " les bateaux ont fait leurs quotas", se réjouit Julien Labbé. Une vingtaine de tonnes ont été débarquées à Grandcamp-Maisy et à Port en Bessin, les deux grands ports du Calvados. Et la ressource est bien présente : 8 500 tonnes se trouvent dans la première zone ouverte à la pêche et plus de 25 000 tonnes dans la baie de Seine.

La Normandie est la première région productrice de coquilles Saint-Jacques. D'ailleurs, la région veut faire du mois d'octobre un mois de fête autour de ce produit de la mer, à la manière du beaujolais nouveau, avec l'opération La Grande Débarque : 100 lieux, des restaurants, bars, poissonneries, à Paris et en Normandie, proposeront des animations du 11 au 27 octobre. L'occasion de tester notamment la Snacklette, appareil à raclette individuel où le fromage est remplacé par des noix de Saint Jacques.

