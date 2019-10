Une année dense pour le diocèse de Bayeux-Lisieux

L'année du diocèse de Bayeux-Lisieux a débuté sur les chapeaux de roue avec l'ordination de trois diacres permanents, en la cathédrale de Bayeux, dimanche 6 octobre, dont celle du Caennais Pierre Laurent (lire en dernière page). Un autre temps fort est prévu le dimanche 2 février 2020, avec le Forum diocésain des solidarités, qui réunira les différentes instances de la communauté chrétienne qui aident les plus fragiles (Secours Catholique, Saint-Vincent de Paul, CCFD, etc). Il se déroulera à la maison diocésaine de Caen. Enfin, le grand-rendez vous sera le week-end d'action de grâce à Lisieux, les 2 et 3 mai, pour les dix ans de présence de Monseigneur Boulanger. L'évêque, qui aura 75 ans l'année prochaine, va bientôt remettre sa démission au Pape. D'ici là, il a entamé une visite des pôles missionnaires qui durera jusqu'en janvier.

