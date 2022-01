Cherbourg-Octeville. Octobre rose : la Cherbourgeoise fête ses dix ans

Les inscriptions sur Internet sont closes, mais il n'est pas trop tard pour participer. Des stands sont installés place du Général de Gaulle à Cherbourg (Manche) à partir de ce jeudi 3 octobre 2019 et ce, jusqu'au dimanche 6 octobre, soit le jour J de la course la Cherbourgeoise qui fête ses dix ans. Comme chaque année, l'intégralité des dons récoltés sera versée à l'association Cœur et Cancer, basée à Cherbourg, dans le cadre d'Octobre Rose, pour la recherche et l'aide aux patients atteints du cancer du sein dans le Nord-Cotentin. La course coûte deux euros minimum par personne.

Tout le monde peut participer, en marchant ou en courant (3 ou 6 km), à partir de 14h30 ou de 15h30, et même s'échauffer avec le Zumbathon géant organisé dimanche, de 14h00 à 16h30, place du général de Gaulle. Le tout dans la bonne humeur, et sans classement.

Une course ouverte à tous

Alors que la course était réservée uniquement aux femmes à ses débuts, elle est ouverte aux hommes depuis trois ans. "Nous avons insisté pour pouvoir mélanger hommes et femmes, explique Jean-Louis Lenoël, président de l'association Cœur et Cancer, car nous avons considéré que, lorsqu'il y a un cancer chez une femme, les hommes restaient présents au quotidien pour soutenir leur épouse. D'ailleurs, eux aussi peuvent être atteints par ce cancer. C'est très rare mais ça n'est pas exclu." Moins de 1 % des cancers du sein seraient affectés à l'homme selon l'Institut national du cancer.

L'intégralité des dons au profit des patients

Plus largement, l'association Cœur et Cancer, créée en 1981, a pour vocation d'aider les patients atteints de maladie cardiaque ou de cancer. Pour ce faire, elle veille à améliorer les conditions d'hospitalisation des patients, participe à l'achat de matériel dans les hôpitaux, mais aussi à la recherche médicale. "Pour pouvoir jouer tous ces rôles, nous avons besoin de financement. La Cherbourgeoise fait partie des rentrées d'argent qui nous aide beaucoup à financer ces pôles importants pour les patients", défend l'ancien docteur Jean-Louis Lenoël.

Qu'en est-il de l'avancée des recherches depuis 10 ans ?

En 2018, plus de 1 600 personnes auraient participé à cette course selon les estimations de l'association Cœur et Cancer.

Plus de détails sur l'horaire et le départ des courses ici.

