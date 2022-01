Rouen. Hockey : les Dragons sèchement battus par Mulhouse

Leaders du championnat de Synerglace Ligue Magnus avant la rencontre, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) ont encaissé une lourde défaite sur leur glace de l'Île Lacroix, face aux Scorpions de Mulhouse (5-1), le mardi 1er octobre 2019, lors de la septième journée.

Des difficultés criantes

Et pourtant, le match avait bien débuté, avec l'ouverture du score de Kevin Dusseau d'un tir lointain qui trompait Quentin Papillon (1-0) après cinq minutes de jeu. Mais ce but était l'arbre qui cachait la forêt puisque, en fin de tiers, les Alsaciens égalisaient par Arturs Sevcenko (1-1).

La suite n'allait pas être meilleure pour des Rouennais incapables de trouver les bonnes combinaisons et qui se faisaient dépasser au score sur un nouveau but de Sevcenko, après seulement cinquante secondes dans le deuxième tiers (2-1). Une avance doublée cinq minutes plus tard sur un but de Rolands Vigners (3-1).

Pourtant dominateurs dans le jeu, les Jaunes et Noirs se cassaient les dents sur Quentin Papillon… leur propre jeune gardien, prêté pour la saison aux Scorpion. En fin de troisième tiers, les joueurs de Fabrice Lhenry encaissaient un quatrième but en cage vide, toujours par Sevcenko (4-1). De retour dans la cage, Matija Pintaric ne pouvait rien faire sur une perte de palet qui voyait Colin Downey le fusiller à bout portant (5-1).

Une grosse déroute pour les Normands qui se retrouvent à la troisième place du classement avant d'effectuer le long déplacement à Anglet, vendredi 4 octobre 2019.