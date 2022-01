Rouen. Hockey : les Dragons de Rouen reçoivent les Scorpions de Mulhouse

Difficilement vainqueurs de leur match à Briançon (Hautes-Alpes) la semaine passée, les Dragons de Rouen (Seine-Maritime) tenteront de se rassurer face aux Scorpions de Mulhouse, ce mardi 1er octobre 2019, sur l'Île Lacroix, lors de la septième journée de Synerglace Ligue Magnus, à partir de 20h.

Un gardien adverse bien connu

Toujours leaders du championnat, les Jaunes et Noirs recevront une équipe qui pointe à la septième place du classement et qui compte dans ses rangs l'ancienne doublure de Matija Pintaric dans les buts, Quentin Papillon, parti à Mulhouse en prêt pour s'aguerrir et avoir un poste de numéro 1.

Un poste de numéro 1 qui lui va bien, puisque Papillon figure parmi les meilleurs gardiens de la ligue, même si son équipe connaît des hauts et des bas, avec notamment une défaite à domicile contre Anglet (5-2) lors de son dernier match.