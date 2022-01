Caen. Mes souliers sont rouges tape la galoche au Zénith de Caen

Cela fait 28 ans que le groupe caennais Mes souliers sont rouges est formé. La bande est de retour à Caen (Calvados), le samedi 5 octobre, pour un concert particulier au Zénith. "On est chez nous ! Ce sera un concert unique, il ne sera pas comme les précédents de la tournée. Il y aura pas mal de surprises", indique Gullivan, membre et fondateur du groupe. Le groupe présentera son septième album, sorti en mars dernier.

Mes souliers sont rouges, c'est avant tout un quintette formé par une bande de copains lors de leurs études. Même si, aujourd'hui, certains sont partis et d'autres sont arrivés, comme Jacky, Simon et Eflamm, ils sont tous là pour une même passion : "on aime le partage, le lien, c'est d'ailleurs pour ça que notre album s'appelle 'Ce qui nous lie'".

Le groupe s'est produit un peu partout dans le monde, comme aux États-Unis, en Europe et même en Australie. "On est fiers d'exporter notre musique". Un groupe folk alternatif et intergénérationnel, dont "le plus jeune spectateur peut avoir cinq ans et le plus âgé 85 ans", indique Deny.

Bientôt de la bière !

De retour dans la région, les musiciens ont décidé de se lancer dans de nouveaux projets. Le groupe souhaite commercialiser une bière à son effigie - "parce qu'on aime en boire", rit Gullivan. Il a fait appel à un brasseur local de Saint-André-sur-Orne. "C'est important de s'entraider et de compter sur les producteurs locaux". Pour le concert du samedi 5 octobre 2019, une chansigneuse sera à leur côté pour "traduire le spectacle en langue des signes et ainsi échanger avec tout le public". Les prochaines surprises sont encore bien cachées dans leurs souliers.