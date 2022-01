course. La Colore Caen, c'est ce week-end !

C'est l'événement de ce week-end : La quatrième édition de la Colore Caen. Des centaines de personnes totalement colorées vont parcourir la ville durant 5 km : 5 km de run, de fun et de musique. Munis du t-shirt officiel Colore Caen et d'une paire de lunettes de soleil, les coureurs devront tout au long du parcours relever certains défis et franchir des obstacles. Rouge, bleu, vert, jaune, rose... Sur leur chemin, ils croiseront cinq " Colore Stations "

Un village animation

De nombreuses animations sont prévues au village Colore Caen, de 14 à 20 heures. Un DJ mixera et des lâchers de couleurs se dérouleront tout au long de l'après-midi.

Les habitants sont conviés à venir encourager les coureurs, pour la course la plus colorée de l'année.

Pratique. Samedi 5 octobre à Caen. Départs : sur la Presqu'île de Caen à 17h, 17h10, 17h20 et 17h30

