Du sport et du fun avec la Colore Caen

Samedi 5 octobre 2019, la Colore Caen est de retour à Caen. L'événement sportif le plus coloré de Caen, comme l'explique Vincent Eudier, responsable du projet.

Cette année encore, le parcours emmènera les quelque 3 200 participants attendus de la Presqu'île (rue Dumont d'Urville) jusque dans le centre-ville de Caen.

Tout au long du parcours de cinq kilomètres, obstacles, épreuves et animations attendent les coureurs en recherche de fun. La course n'est pas chronométrée, elle ne propose rien de moins qu'un parcours animé pour passer un moment en famille ou entre amis.

Des places sont encore disponibles, directement sur le site colorecaen.fr, mais il est également possible de prendre le départ le jour J. Comme l'explique Vincent Eudier, cette course est ouverte à tous les publics et à tous les âges.

Que l'on participe à la course ou pas, le village de l'événement sera ouvert dès 14h sur la Presqu'île, l'occasion de profiter des nombreuses animations mais aussi du spectacle coloré du départ de la course qui sera donné à 17h.