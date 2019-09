Mode : Maison Castille lance des ballerines made in Rouen

Victoria Soubrane rêvait d'avoir quatre enfants. Finalement, à 33 ans, cette mère de famille a décidé de s'arrêter à trois. Le quatrième, ce sera Maison Castille, l'entreprise qu'elle a créée pour se lancer dans le milieu de la mode après dix ans passés dans le secteur de l'événementiel. Le déclic, c'est il y a environ un an que cette habitante du Mesnil-Esnard (Seine-Maritime) l'a eu.

Un produit économique et écologique

"Je me suis dit que j'étais capable de créer ma boîte, après tout. Le choix a été assez facile : je suis toujours en ballerines, mais je ne trouve pas facilement ce qui me plait", justifie la jeune cheffe d'entreprise. Avec Maison Castille, Victoria Soubrane veut proposer "un produit élégant, féminin, français et confortable". Ces petits souliers, c'est Victoria qui les dessine elle-même. La fabrication, en revanche, elle la confie à une entreprise de la Loire.

Pour le moment, son entreprise propose trois modèles, personnalisables grâce à des petits accessoires aimantés. "Le but est d'avoir une seule paire qui puisse aller avec tout. C'est plus économique et surtout c'est plus écolo", explique Victoria Soubrane. Selon le modèle, il faut compter entre 99 et 150€ pour une paire de ballerines Maison Castille. Alors que l'entreprise en est encore à ses débuts, les premiers retours sont positifs et 77 paires ont déjà été vendues pendant la pré-vente en ligne qui se poursuit jusqu'au 10 octobre 2019.

Émerveillée par la réussite du patron de la marque Paul Marius, un autre créateur rouennais aujourd'hui connu pour ses sacs, Victoria Soubrane souhaite un avenir aussi radieux pour sa société. D'ailleurs, elle fourmille déjà d'idées pour se développer. La première ? "La pré-vente m'a prouvé qu'il y a de la demande pour des plus grandes tailles. Pour le moment je m'arrête au 41 car un moule c'est un vrai investissement, quasiment 2 000€ par pointure", précise la créatrice. Sur le plus long terme, elle rêve de pouvoir ouvrir des boutiques éphémères avec d'autres créateurs et de lancer une collection de ballerines pour hommes.